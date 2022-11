La vida de Christian Chávez no ha sido fácil pues tuvo que superar diferentes retos que le presentó la vida; fue un niño hiperactivo que se convirtió en un joven con crisis de ansiedad, problema que aumentó cuando creció su popularidad con la telenovela Rebelde.

En la entrevista que le hizo Yordi Rosado el cantante abrió su corazón y dio detalles de los conflictos emocionales que vivió y que llevó de la mano con su carrera artística, en donde lo llegaron a chantajear con publicar fotografías de su boda en Canadá en el momento en que no había salido del clóset públicamente.

También aseguró que hay mucha desinformación en cuanto a la salud mental y cuando sus padres se dieron cuenta de que era hiperactivo lo llevaron a la Clínica de la conducta, en el que se dieron cuenta que tenía algo que llaman manchas de inmadurez. Esto era cuando tenía 12 años, una época en el que no tenía muy claro el sentido de responsabilidad, en el momento en que le pedían una tarea en la escuela a él no le importaba, así que le pidieron tomar un medicamento durante un año y medio que lo volvió muy preocupón.

“Nunca vi violencia en mi familia, tuve terapias distintas, fui con varios psiquiatras, psicólogos, vivíamos en la Del Valle y después en Coyoacán. Ellos (mis padres) hicieron todo para que estuviera bien”, contó.

Adicciones

Cuando entró a la telenovela Clase 406 no había fumado ni mariguana. Recordó que en una ocasión, en la casa del productor Pedro Damián, ya cuando estaban acabando el programa, “estaban rolando el churro; había tomado alcohol, le di una fumada y vomité, me ‘malviajé’, esto no era para mí”.

El problema, recordó, fue cuando empezó Rebelde, porque tuvo problemas de ansiedad porque su sexualidad le generaba muchos problemas mentales que vendrían como una avalancha que después no supo cómo controlar.