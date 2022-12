Ricardo Salinas “conoció” el diseño de los nuevos billetes de 20 pesos junto al Escorpión Dorado, quien lo invitó a participar en uno de los episodios de Al volante. Entre otras confesiones, el empresario Ricardo Salinas Pliego compartió quién es su expresidente favorito y si tiene una buena relación con Andrés Manuel López Obrador.

En el video compartido por el Escorpión Dorado a través de su cuenta de Youtube, Ricardo Salinas acompañó al influencer a una sucursal de Elektra, donde ingresaron a Banco Azteca para hacer un retiro.

¿Si has entrado a algún Elektra en tu vida, alguna vez? Le preguntó irónico el Escorpión Dorado a Ricardo Salinas, a lo que contestó “aquí trabajo”.

Cuando llegaron a la sucursal de Banco Azteca, el Escorpión Dorado comenzó a bromear sobre el monto que iba a retirar el empresario: “Me lo pueden dar en cambio de 20 pesos para que se vea un chingo”. Ante la pregunta de Ricardo Salinas si todavía existen billetes de dichas denominaciones, el Escorpión Dorado respondió: “Te presento los billetes de 20 pesos”.

“¿Es neta esto? Nunca había visto uno, están chafísimas, güey, ¿cómo? Bueno te voy a decir, están mejor que los de a dólar, porque están más bonitos, pero no los había visto tan chiquitos, eh, ¿qué son nuevos o qué?”, agregó.

Siguiendo la broma, el empresario respondió “¿qué le está pasando al dinero? Se está haciendo chiquito, cabrón”. En el video que ya cuenta con más de 42 mi “me gusta” y dos mil 700 comentarios, el Escorpión Dorado también compartió con Salinas una “quesabirria”, acompañada de champaña Möet.

“Fíjate que yo siempre he estado muy cerca de mi gente porque son mis clientes, eso es algo que mis amigos ‘fifís’ no entienden. Sí sé lo que les falta y sí sé lo que necesitan”, declaró. “Además, estoy seguro que todos ellos sí pueden vivir mejor, si el ‘gobiernícola’ no los chinga tanto”.

Además, dijo que se considera amigo del presidente López Obrador. “Somos amigos. Es mi amigo, Yo lo respeto y él me respeta, y en unas cosas pensamos diferentes, pero en un chingo de cosas pensamos igual y nos llevamos muy bien por eso”, compartió.