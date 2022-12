Yanet García es una de las modelos y conductoras más queridas y talentosas de nuestro país, la mujer conocida como “La Chica del Clima” ahora disfruta de la fama en las redes sociales.

Recientemente Yanet García decidió realizar una ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales y allí le consultaron sobre cuál ha sido la decisión más difícil que tomó en su vida.

Sin dudarlo Yanet aseguró: “Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue salir de mi zona de confort y dejar a mi familia en Monterrey. Tengo ya casi 8 años sin vivir en Monterrey. Viví dos años en Long Island, luego 2 años en Ciudad de México haciendo Hoy, después 2 años en Los Ángeles. Ahora llevo casi un año viviendo en Nueva York”.

“Todas las personas que tienen lejos a su familia me van a entender. Es difícil vivir lejos de tu familia, de los tuyos. Ya llevo 8 años sin vivir en Monterrey y a veces digo ‘bueno, ya, ya estuvo en Nueva York, me encantó la experiencia, voy a regresar con mi familia’. Entonces vuelvo a Monterrey, estoy días y digo ‘extraño Nueva York’ y quiero volver”, continuó Yanet. “Es una situación complicada, pero me encantaría regresar a Monterrey y estar con mi familia allá”.

Sin duda, Yanet García está disfrutando un gran presente laboral y eso la obliga a mantenerse lejos de sus familiares, pero la joven asegura que quiere volver a Monterrey y estar con los suyos aunque sea un par de años.