A través de los años, Lis Vega ha tenido un sinfín de amores que han llegado a consolidar un matrimonio y al poco tiempo han acabado en divorcios y hasta demandas.

Hace unos meses se especuló que andaba con Brandon Castañeda, expareja de la “Bebeshita”; sin embargo, tampoco trascendió. Sin embargo, no perdió la esperanza y recientemente, se casó en La Habana, Cuba, con Naldo Uwe, a quien conoció hace un par de años en redes sociales.

Lis Vega de 46 años, es polifacética: actúa, baila, canta y ahora también, produce contenido para una plataforma para adultos en la que ella misma crea las historias de los videos que comparte. Pero también es una mujer que ha sabido salir adelante de las adversidades de la vida, como relaciones amorosas fallidas, depresión y adicciones.

A pesar de esto, se ha levantado y hoy goza nuevamente el amor, a cuatro años de su último rompimiento, durante los cuales, afirma, no había iniciado un nuevo romance porque no había conocido a la persona adecuada, hasta que llegó el cantante Naldo Uwe, de 25 años, con quien se acaba de casar en Cuba.

Esas relaciones fallidas, ¿cómo te afectaron?, ¿viviste momentos de depresión?

Me afectó no tanto lo que me hicieron, sino todo lo que di, porque en esos momentos tenía la expectativa de que me regresaran lo que daba, hasta que aprendí que un o tiene que dar las cosas por uno mismo, no por los demás, y que esas fueron mis herramientas, en donde realmente no había más que ir cada vez más a un hueco, a una oscuridad en vez de buscar las herramientas desde la esperanza, estar sano.

¿Y saliste de esas adicciones?, ¿cómo superas hoy los tragos amargos?

Por ejemplo, ahorita si estoy triste por algo, por nada del mundo me tomo un trago, al contrario, me encierro, estoy en silencio, medito, veo en mi interior realmente lo que necesito, no busco bastones autodestruyéndome, todo eso me lo han dado esas grandes enseñanzas y grandes maestros de vida que me han mandado, que son mis exparejas, a cada uno les agradezco enormemente porque he tenido grandes aprendizajes y han llegado a mi vida y cada uno ha tenido un lugar muy importante. No he estado nunca con alguien que no haya amado.