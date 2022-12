Ocho meses después de que Will Smith protagonizara su noche más luminosa y la más oscura también, en la pasada entrega de los premios Óscar , el actor estadounidense asistió acompañado por su familia a la alfombra roja de su nueva película, Emancipation, en el Village Regency Theatre de Los Ángeles, lo que marca su primera aparición en público desde aquel día.

El ganador del Óscar a mejor actor por King Richard, protagoniza y produce el nuevo drama de corte histórico basado en el personaje conocido como Peter, “El Flagelado”, ubicado en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos.

La película, dirigida por Antoine Fuqua, se estrenará el próximo 9 de diciembre en Apple TV Plus, por lo que se convierte de forma automática en candidata a la 95 edición de los Óscar, que se llevará a cabo en 2023, y quienes la han visto aseguran que el actor está en su mejor nivel como intérprete.

La premier en Los Ángeles de Emancipation sucede tan solo unos días después de la entrevista que dio Will Smith al programa The Daily Show con Trevor Noah, en la que habló por primera vez y de manera frontal ante un periodista sobre la cachetada que le dio a Chris Rock durante la entrega del Óscar, en marzo, luego de que el comediante hiciera una broma a Jada Pinkett-Smith, esposa de Will.

“Supongo que lo que puedo decir es que nunca sabes por lo que está pasando alguien. Simplemente no sabes lo que está pasando con la gente y yo estaba pasando por algo esa noche”, explicó el actor de 54 años sobre el compartimiento que tuvo y que ocasionó ser vetado por la Academia y que, más tarde, el renunciara a esta.

Will mencionó la preocupación que tiene de que este suceso afecte la respuesta del público para la película y que esto afecte al resto de la producción que trabajó en Emancipation.