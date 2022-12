Christian Chávez le dedicó un emotivo mensaje a su madre a través de redes sociales, el actor dijo en una reciente entrevista lo difícil que fue el momento en el que habló con sus padres sobre sus preferencias sexuales, sobre todo la reacción de su madre no fue la que él hubiera deseado.

En entrevista con Yordi Rosado, el integrante de RBD relató lo difícil que fue el momento en el que le reveló a sus padres que era gay, y aunque después lo entendieron y apoyaron, en un primer momento no fue tan fácil.

Christian recordó que cuando les confesó a sus padres sus preferencias sexuales, su madre se puso muy mal, al grado de correrlo, y como es muy religiosa, le aseguró que Dios no lo iba a querer “así”. “Mi mamá me dijo que me iba a morir de Sida, que Dios no me quería así”, relató entre lágrimas.

El actor considera que la reacción de su madre se debió a que no supo qué decir ante tal anuncio, y posiblemente se sintió “responsable”, debido a los cuidados y muestras de cariño que siempre tuvo con él. “Mi mamá obviamente se puso muy mal, después lo entendí porque las mamás tienden a culpabilizarse mucho, sienten que es su culpa, sobre todo porque ella me protegía mucho y me consentía mucho, entonces es ‘a lo mejor fui yo, fue mi culpa’”, señaló.

Tras un proceso de sanación de diez años, Christian Chávez y su familia han superado esas asperezas que surgieron en aquel difícil momento. El actor de 39 años le dedicó unas emotivas palabras a su madre Oliva Garza, a quien felicitó por haber roto, por amo, esquemas sociales y religiosos que siguen existiendo en la sociedad machista. Chávez también pidió perdón y resaltó el gran amor que siente por su mamá.

“Es muy difícil crecer en un mundo y en una sociedad machista y religiosa en la que te dicen que debes hacer y como debes de comportarte por tu condición de mujer, hija, hermana, esposa y madre… Tú también fuiste víctima de un entorno social lleno de reglas y prohibiciones estúpidas que te alejaban de tus sentimientos naturales… Te amo y celebro que hayas roto con esos esquemas por amor y el amor es el que todo lo puede. Me enorgullece ser tu hijo y te escogería mil veces nuevamente porque en tu abrazo encuentro La Paz desde que mi corazón comenzó a latir dentro de ti. Perdóname, lo siento, te amo, gracias”, expresó.