“La verdad, es que soy muy ‘workahólica’, creo que lo saqué de mi mamá. No quería parar, me quería ir casi pariendo al hospital, y ahorita que sí me decidí o que Andrea me dijo ‘date unas semanitas’, te juro que mi bebé ya hasta se acomodó”, contó Andrea a Entretenimiento Hispano.

Para desearle lo mejor a la conductora de 36 años, la producción de la emisión, que produce su tía Andrea Rodríguez, le hizo una hermosa despedida al aire, haciendo un recuento de los momentos más importantes de su embarazo. Rodeada de todos sus compañeros, Andrea se despidió temporalmente del programa, en el que sus colegas le desearon lo mejor en esta nueva etapa que estar por comenzar.

“Andy, ya sabes porque te lo he dicho siempre, te esperamos aquí con los brazos abiertos ya en esta nueva etapa de tu vida, que va a ser lo más maravilloso y lo más cerquita que puedes estar de Dios cuando lo tengas en tus brazos”, fueron las palabras que le dijo Galilea Montijo a Andrea.

Hasta donde ha comentado la conductora, ella y su pareja, Marco, esperan que su primer hijo nazca el próximo 26 de diciembre. “¡Nos vemos en enero con mi bebé! Los amo, gracias por acompañarme, en las buenas y en las malas, a mi familia del programa ‘Hoy’ y al público, los quiero”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram.

Recordemos que fue el pasado 22 de junio cuando Andrea dio a conocer en el matutino que estaba embarazada. Desde entonces ha mostrado en la emisión todo lo que ha vivido en esta linda etapa. Andrea ha comentado que ha tenido un gran embarazo, el cual le permitió trabajar hasta ahorita, dejando claro que es una mujer que ha vivido su embarazo al máximo.