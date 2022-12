Los días los cuestionamientos no han parado, incluso se la ha visto llorando en plena entrevista, pues asegura que si bien no ha sido fácil, se enfoca en su trabajo y en su hijo para salir adelante. Es por eso que, bajo este argumento, Sandra Echeverría, ha optado por tomar una terapia, la cual no es con un psicólogo como se podría esperar, sino con un tipo de meditación llamada Theta Healing.

“Yo he tenido mucho trabajo espiritual últimamente y he estado haciendo Theta Healing y de todo un poco porque siempre es importante la paz interior, el estar bien, sobre todo para mí misma y para mi hijo, si no estoy bien yo, no va a estar el bien él”, indicó.

Tras la entrevista, seguidores de la actriz se preguntaron en qué consiste es la terapia que toma Sandra. Aquí está la respuesta: es una disciplina holística canalizada por Vianna Stibal en 1995, durante un periodo de gran sufrimiento debido al cáncer de cadera.

Es una terapia de sanación en la que un experto profundiza en tu subconsciente (por medio de una onda Theta) para trabajar en él, y poco a poco eliminar traumas, miedos, ansiedades, dolores, y bloqueos que no te dejan sentirte pleno ni feliz.

Estos miedos abarcan vidas pasadas, pueden ser hereditarios o simplemente se van acumulando con las vivencias diarias. Como en el caso de Sandra Echeverría en medio de un proceso de divorcio con Leonardo de Lozanne.