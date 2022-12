Faisy encendió las alarmas y preocupó a sus millones de seguidores después de que diera a conocer que tuvo que ir de emergencia al hospital en Qatar, país donde se celebra el mundial de futbol. Por medio de sus redes sociales, el conductor de Me caigo de risa reveló cómo se encuentra de salud, pues aunque no es algo grave, sí llamó su atención, por lo que quiso saber inmediatamente qué le estaba pasando.

El presentador y actor se encuentra en la Copa del Mundo Qatar 2022, por motivos de trabajo, pues parte del equipo de Televisa, sin embargo, también ha aprovechado para hacer algunas actividades en el país, como por ejemplo la “cascarita” de futbol que hizo junto a otros conductores y celebridades que se encuentran en la sede. El artista, de 43 años, es un apasionado y así lo demostró durante el encuentro, pues hasta tuvo una lesión en el tobillo que en un principio parecía inofensiva, pero que posteriormente se complicó.

En sus cuentas oficiales, Omar Pérez Reyes, nombre real del líder de “la familia disfuncional”, compartió un video en el que contó que después de sufrir la lesión, fue al partido de México contra Arabia Saudita, en el que la selección quedó eliminada del mundial, y a su regresó notó que tenía una especie de alergia en la zona lastimada, por lo que llamó su atención y se dispuso a ir a un hospital en Doha, capital del país árabe, para que lo revisaran y descartar cualquier problema más grave.

“El día de ayer fui al partido de México y, al regreso, caminé como 7 kilómetros con la muleta y, al parecer, tenía muy apretada mi venda y me salió un tipo de alergia. Ahora sí, mi pie parece un tamal, entonces voy al hospital”, explicó en el video el presentador, quien documentó su experiencia en el centro de salud, que llamó la atención por ser exclusivo para hombres, en donde lo atendieron sólo registrando el Haya, documento que se le entrega a los turistas que están por la Copa del Mundo.

“Me registraron con el Haya, que es precisamente el documento que te piden para poder venir a Qatar y disfrutar el mundial. Me revisaron, anotaron mis datos y después me tomaron una placa para ver si lo que yo tenía era un esguince, un desgarre o, la peor noticia, podría tener una fractura”, contó Faisy, quien además mostró algunas imágenes desde el lugar, dando a conocer que era un hospital no muy distinto a los que se conocen.

El también comediante destacó que tras unos minutos de espera, el doctor le dio a conocer que efectivamente solo tenía un esguince, y que se había hinchado la zona debido a que apretó mucho la venda y eso provocó que le saliera una especia de sarpullido, pero que se encontraba perfectamente bien de salud. “Lo más chido es que me atendieron increíble y con el Haya, que es la identificación que te hacen sacar para venir al mundial, no me cobraron nada y con estas medicinas puedo tomar”, señaló.