Kabah dio a conocer que rechazaron la invitación que les habían hecho de participar en el Fan Fest del Mundial de la FIFA en Qatar 2022. La noticia fue del agrado para sus fans, pero hubo otros internautas que, al ver el comunicado que enviaron en sus redes sociales, criticaron al grupo, incluso se burlaron de sus integrantes al asegurar que mentían con respecto a tal ofrecimiento.

A más de una semana de la polémica, Daniela Magún, Héctor “Apio” Quijano y Sergio Ortiz abundaron en el tema y consideraron que la gente de pronto no tiene mucho conocimiento de lo que sucede en un mundial de futbol.

“A ver, no solo hay eventos, shows y artistas en el inicio y en el cierre

de un mundial, también suceden en las semanas en las que están todos los equipos participando en el mundial, todos los Fan Fest, y nosotros fuimos invitados en este Fan Fest, como cada cuatro años que llevan a artistas mexicanos, esta vez fuimos nosotros los invitados”, explicó Apio Quijano en entrevista con De la Rosa TV.

Si bien hubo críticas en su contra, Sergio Ortiz asegura que ninguno les ha dado importancia. “Cuando se trata de redes sociales no puedes caerle bien a todo el mundo y no hay cantidad de comunicados y de información y de cosas que puedas sacar tanto en redes como en televisión para que la gente esté bien o esté de acuerdo. La verdad es que no creemos en ningún momento que la gente ni nos va a creer, si no nos quieren creer o que no se van a burlar. Si se quieren burlar, eso no nos incumbe”, apuntó el cantante.

Magún, por su parte, resaltó que todos los integrantes de Kabah estuvieron de acuerdo en no asistir al Fan Fest aunque al principio estaban muy emocionados por participar pero les hicieron infinidad de exigencias que ellos no aceptaron. “No fue una decisión fácil. Cuando recibimos la invitación para ir a Qatar, lo primero que dijimos fue ‘claro que sí’; es la primera vez que recibimos la invitación para asistir a un mundial y creo que ninguno hemos ido a un mundial, entonces nos emocionamos muchísimo, dijimos que sí. De hecho, hoy en la noche íbamos a estar allá. Estamos agradecidos de que no hubo represalias. Estuvimos de acuerdo los cinco de ir y los cinco de no ir”, concluyó.