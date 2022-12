En plena preparación de su gira por México, Danna Paola ha sufrido un ataque de ansiedad y ha querido compartirlo públicamente con sus fans está inmersa en los preparativos de sus próximos conciertos y como quiere que todo salga a la perfección, está sometida a una gran presión que ha acabado repercutiendo en su salud.

Para que sus fans disfruten de un show, está trabajando muy duro y tiene miedo de que algo falle debido a algunas inclemencias del tiempo. Es por eso que la artista se ha empezado a agobiar y lo ha compartido con todos sus seguidores, que le han mandado todo el ánimo del mundo después de haber sufrido un ataque de ansiedad. “Estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un ‘break down’ de emociones en el proceso”, ha confesado.

La cantante ha abierto su corazón como nunca antes y se ha atrevido a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental, un tema que sigue siendo tabú pero que cada día está más sobre la mesa. Cada vez son más los artistas que se atreven a hablar de ello, y buena prueba es esta de Danna Paola, que no se ha dejado nada en el tintero.

“Aun así, trato de mantenerme fuerte”, ha prometido Danna Paola después de confesar que había sufrido ese episodio de ansiedad. “Además, estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que, no sé por qué, se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción. Abrazo a esa Danna que tenía miedo de ser y que enfermaba de la garganta por guardarse las cosas que le dolían por no hacer drama”.

También hizo una reflexión que muchos han aplaudido, porque no todo el mundo se atreve a llegar hasta ahí. “Hoy me doy cuenta de que llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque, sino, enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo. Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas cuando se sientan listos y no guardarse nada. Llorar limpia el alma”, ha expresado.