Para los artistas con más trayectoria en el mundo del espectáculo es un poco complicado hacer una doble carrera a tiempo completo entre la música y la actuación. Uno de los casos más ejemplificadores es el de Lucero, que actualmente se encuentra disfrutando del éxito de la gira de conciertos Hasta que se nos Hizo, junto a su exesposo Manuel Mijares.

La última aparición de la artista de 53 años en una telenovela fue en el año 2016, en la versión brasileña de Carita de ángel. Allí encarnó a la fallecida mamá de la protagonista infantil. Pero si de protagónicos se trata, su última actuación fue en 2012 en Por ella soy Eva.

Luego de aquellas actuaciones, Lucero ha participado como jueza o entrenadora en el formato de reality, pero se ha mantenido al margen de las telenovelas. A través de su canal de Youtube y en algunas entrevistas, la exesposa de Mijares ha confesado que le han ofrecido un proyecto que la está haciendo replantear su regreso a los dramas de la pantalla chica.

“Estamos en conversaciones para hacer algo, ya van muchos años y ha pasado mucho tiempo desde que hago novela”, mencionó la intérprete de “Ya no”, quien nunca se ha planteado el retiro formal de la actuación; por el contrario, ha explicado que la ausencia en la pantalla chica se debe a la falta de un guión que le resulte interesante como para retomar ese trabajo.

“Yo siempre digo que no ha llegado la historia que me guste, que me atrape”, ha dicho también Lucero. Pero también es una realidad, que así como Victoria Ruffo o Altair Jarabo tienen sus condiciones específicas para participar de telenovelas, la novia de Michel Kuri pone las suyas para hacer valer su división de trabajo entre el canto y la actuación. “Tenemos en la mira una historia mexicana que es muy interesante, no podemos decir mucho”, añadió.