A sus 23 años, Nicolás Haza no puede ver a los Niños Héroes del Castillo de Chapultepec y tiene clara la directriz de acabar con ellos, incluso a costa de su propia vida.

Así se le verá en el filme histórico Héroes, cuyo rodaje arranca la semana próxima y se sitúa el 13 de septiembre de 1847, cuando los cadetes del Colegio Militar se enfrentaron a miles de soldados estadounidenses que acabaron con el último bastión de defensa nacional. Nicolás dará vida al sargento Thadeus Smith, del país del norte, pieza clave en el asalto final al recinto.

“Es un personaje antagónico, no villano, porque va en contra de lo que los protagonistas quieren. Es un personaje también joven y es transmitir cómo la guerra ha cambiado y torturado a todos y cómo en la vida y en la guerra no hay blanco y negro, sino que hay grises”, contó. “Parte de lo que quiere esta historia contar es no tanto lo de los Niños Héroes que ya conocemos, sino lo que no, para así darle una nueva perspectiva a algo que muchos ya conocen”.

Destaca que el sargento ya es una persona rota dentro de la historia, pues siendo parte del ejército, paulatinamente van perdiendo sensibilidad. “Eso es lo que está cañón, porque no solamente no hay un conflicto interno de qué está bien o mal, sino ya son como robots de la guerra, títeres de estos países siendo los peones, más siendo tan jóvenes, y eso es interesante”, indica. “A diferencia de otros que aparecen, el sargento es un personaje ficticio y eso me da la oportunidad de crear todo”.

Héroes es dirigida por Ricardo Arnaiz, creador de La leyenda de la Nahuala que ha dado pie a una saga animada alusiva a personajes de miedo mexicano como La Llorona, las Momias de Guanajuato y el Chupacabras. El realizador comenta que investigó los hechos reales históricos y coescribió el guión durante más de un año, hasta la versión que se filmará en locaciones de Puebla y Tlaxcala, con algunas cosas en el castillo original, entre este mes y enero.

La cinta iniciará una vez que termina el bombardeo que entre 12 de septiembre de 1847 y la madrugada del 13 ejecutó la artillería estadounidense para debilitar a los cadetes y a los soldados que se encontraban entonces en el lugar.

En el elenco se encuentran, entre otros, Ariel López Padilla, quien dará vida al independentista Nicolás Bravo; Ángel Cerlo, en el papel de Mariano Monterde; Jaime Maquedo como el cadete Fernando Montes de Oca, Tavo Betancourt como Juan Escutia, así como Jairo Toledo y Patricio Zamora como los alumnos sobrevivientes Andrés Mellado y José Cuéllar respectivamente.