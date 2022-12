Personajes femeninos fuertes en diferentes maneras será una de las características de Avatar: el camino del agua, así lo detalló el director James Cameron en conferencia de prensa con medios internacionales.

Se trata de la secuela de Avatar, cinta de 2009 que se desarrolla en el año 2154 donde el exmiembro de la marina Jake Sully (Sam Worthington), es reclutado para viajar a una luna llamada Pandora en donde un consorcio corporativo está extrayendo un mineral raro que es la clave para resolver la crisis energética de la Tierra.

Debido a la atmósfera tóxica de Pandora se crea el programa Avatar, con el que los humanos vinculan su conciencia a un cuerpo biológico que controlan remotamente y es igual al de los habitantes de esa luna, y con el que pueden explorar el lugar. En Camino del agua los personajes vuelven pero esta vez el de Sam Worthington y Zoe Saldaña (Neytiri) que son padres, quienes hacen todo lo posible para mantener unida a su familia.

“Fue fácil (retratar esa fuerza) con el personaje de Zoe porque era muy fuerte en el primer filme pero la pregunta era: ¿qué pasa cuando ella es madre y hay algo afuera de ella que se pone a sí misma por debajo en términos de prioridades, orgullo?”, comentó.

En la historia un imprevisto hace que Jake y Neytiri se desplacen de su hogar, huyendo al territorio en manos del clan Metkayina, lugar donde deben aprender a navegar tanto en aguas peligrosas y ganar la aceptación de su nueva comunidad, así como proteger a su hija adoptiva Kiri (Sigourney Weaver). Con ella, Cameron explora los problemas que enfrenta un adolescente.

Un mensaje para los adolescentes

“Creo que tenemos la oportunidad de hablarle a las adolescentes en una forma en que tal vez les haga sentido”, considero James Cameron, y destacó que él mismo ha vivido lo que sus personajes al convertirse en padre.

“Tengo hijas, las he visto pasar por cosas, he visto su confusión y este sentido de identidad de ‘¿quién soy yo?, ¿quién me escucha?’, todas estas cosas por las que atraviesas cuando eres adolescente y de cierta forma investigué eso para ‘Titanic’ y después tuve que vivirlo como padre, así que pensamos que hay diferentes formas de ser fuerte. Hay diferentes formas para las mujeres de ser fuertes”, apuntó.

En ese sentido, uno de los nuevos personajes que se sumaron a la saga es el de la actriz Kate Winslet, quien ya había trabajado con Cameron en 1997 en Titanic. Kate interpreta a Ronal, la matriarca chamánica del clan Metkayina. “El personaje de Kate va a la guerra con seis meses de embarazo; ella no vacila, cuando sus hijos están en peligro, ¡boom!, ella está ahí y es instantáneo”, contó.