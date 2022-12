Casi a diario, María León se despierta a las tres de la madrugada. Invariablemente. No tiene una explicación para ello. “Sufro de insomnio desde hace mucho tiempo, pero siento que esa es la hora de las musas porque no hay ruido. No sé exactamente por qué me pasa eso (despertarse). Me duermo a buena hora, pero siempre me pasa eso y bueno, me pongo a pensar, a planear mis fechorías, creo es un momento mágico”, dice de buen humor.

Normalmente dormía cuatro horas y recién ha logrado incrementar a seis, comenta orgullosa. “Creo que porque estoy pasando por una etapa de plenitud, espero”, comenta entre risas la intérprete de “Perro amor” y “Amor ilegal”, quien se encuentra promoviendo un sencillo que lleva por título precisamente lo que padece: “Insomnio”.

La letra no habla precisamente de despertarse de madrugada, sino que hace alusión a lo experimentado cuando se extraña a alguien.

“Cuántas veces no hemos estado trasnochados pensando en esa persona que nos emociona, que nos motiva añorándola”, reflexiona la tapatía.

“Esta canción es suelta, no pertenece a ningún álbum, simplemente salió porque quería decir algo. Como que todo fue alrededor del videoclip que se grabó en la sierra de Guanajuato, que es como un bosque encantado”, refiere.

Ahora María se encuentra escribiendo lo que sería su próximo álbum luego de Alquimia, lanzado a mediados del presente año. “Va a ser un estilo que siga en lo regional, pero será un disco más fuerte a nivel sonoro, con más permisibilidad”, adelanta brevemente.

La canción “Insomnio” fue producida por Eduardo Bladinieres y Gil Elguezabal, mientras que el video alusivo fue dirigido por Michelle Chisikovsky, de Piña Tropical.