Ashton Kutcher, protagonista de El efecto mariposa, recientemente concedió una entrevista donde habló de su hermano y emocionó a más de una persona, pues pocas personas sabían que el marido de Mila Kunis tiene un mellizo llamado Michael.

El hermano del actor nació con parálisis cerebral y tuvo que recibir un trasplante de corazón cuando era muy joven. Ashton Kutcher asistió como invitado al primer episodio de The checkup with Dr. David Agus para Paramount Plus, y allí se emocionó al hablar sobre uno de los momentos más duros: cuando su hermano Michael casi pierde la vida.

“Entonces mi padre viene, me recoge y me dice ‘vamos a ver a tu hermano y yo pienso ‘no va bien todo’”, recordó Kutcher. “Y se desmayó en la habitación”, continuó. Esos son los únicos extractos que se pueden escuchar en el tráiler del episodio al que Kutcher asiste como invitado.

Incluso en el tráiler del episodio se lo ve a Michael agarrar las manos de Ashton Kutcher, mientras este se seca las lágrimas de su rostro. El actor reveló en el 2003 que su hermano mellizo Michael padece una parálisis cerebral. Michael se enojó al principio, pero luego terminó aceptando lo que sucedió.

“Me hizo el mayor favor que me ha hecho en la vida, porque me permitió ser yo mismo”, comentó Michael Kutcher. Sin embargo, también habló con el doctor David Angus de la vasculitis, una enfermedad que el actor padece desde hace algunos años. “No podía caminar y de repente no podía ver”, aseguró Kutcher.

La serie se estrenó este martes y se puede ver en la plataforma de Paramount Plus.