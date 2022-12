Un nuevo video difundido en el programa De primera mano tira la versión de Fernanda Quiroz, quien aseguraba que su expareja Christian Estrada la violentó para llevarse a su hijo. Estrada había sido detenido, aun cuando el modelo calificó su detención como ilegal y aseguró que él solo busca ejercer su derecho a la paternidad y estar cerca del menor.

Los videos muestran que Estrada tiene en brazos al pequeño, mientras los policías que llamó “Ferka” leen un documento en el cual se resaltan las palabras “sentencia” y “patria potestad”. Luego se observa al abogado del modelo platicando con los uniformados, mientras Estrada pregunta si se puede retirar del lugar.

La realidad es que en un segundo video, en el que se observa que Christian no fue violento, una mujer policía lee el documento y menciona en varias ocasiones la palabra “sentencia”, mientras “Ferka” dice no haber sido notificada. Al parecer, fue en ese momento que Estrada decidió salir del centro comercial con el menor en brazos y “Ferka” reacciona desesperada y le pide que no se lo lleve.

Estrada ha asegurado que su detención fue ilegal, ya que tiene derecho a ver a su hijo.