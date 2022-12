Aunque Marjorie de Sousa enterneció a muchos de sus seguidores en Instagram, donde compartió fotos y un video en el que aparece con Matías, el hijo que tuvo con su expareja Julián Gil, no todo fue miel sobre hojuelas para la actriz, quien también recibió duras críticas por ser una “hipócrita”.

Así la tacharon varios cibernautas por aparecer con Matías vestido de Juan Diego, frente a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre; la venezolana, que tiene la patria potestad del pequeño, ha protagonizado una ardua pelea legal con Julián Gil, quien decidió ya no pelear porque asegura que a Marjorie la han ayudado para que no se haga justicia y él no ha convivido con su hijo prácticamente desde que este nació, aunque sí cumple con sus obligaciones de manutención.

En la cuenta de Instagram de Sousa se leen muchos comentarios positivos en los que felicitan a la actriz por su “hermoso hijo” y aplauden el tierno momento en el que Matías muestra frente a la virgen su vestimenta. algunos también destacas el gran parecido de Matías con su papá Julián Gil.

Críticas a Marjorie de Sousa

En las redes de diversos portales de noticias, los comentarios hacia Marjorie de Sousa son muy negativos, pues la califican de incongruente, por un lado cantándole a la Virgen, y por el otro haciendo de todo para impedir que Julián Gil pueda estar con su hijo. Las críticas también mencionan el reciente anunció que hizo el argentino sobre su compromiso con su novia Valeria Marín, con quien se comprometió en pleno desierto de Qatar.

“Qué cosas. Tan devota y no pone en práctica lo que profesa, qué lástima por el pequeño”. “Eres una santa vestida por fuera, pero una diabla por dentro, tus pensamientos son maquiavélicos por hacer lo que haces con tu hijo de quitarle el derecho de no ver a su padre, el tiempo te va a pasar factura y te arrepentirás de lo que hiciste, de la justicia de Dios nadie se escapa,”. “Qué curioso que se pone a publicar con el niño ahora que Julián anuncia su compromiso”. “Ojalá que cantándole a la Virgen la haga más humana y deje a su padre ver a su hijo, qué clase de religiosa es esta mujer”. “Vieja ridícula. Debería empezar por dar ejemplo y dejarle ver al papá a su hijo”. “La hipocresía hecha persona, por Dios; por delante rezando y por atrás apuñalando”, se lee entre los comentarios que la atacan.

Según contó recientemente el argentino en una entrevista, él llegó a darle un anillo de compromiso a Marjorie, pues estaba dispuesto a formar una familia, a pesar de que en un inicio, por motivo de trabajo, ambos tuvieron que viajar y no contaran con el tiempo suficiente para convivir como pareja. Las cosas iban funcionando hasta que la madre de la actriz llegó a vivir con ellos.

La señora, revela Gil, tenía problemas serios con el alcohol, situación que Gil no pudo soportar debido a sus problemas de infancia, pues sus padres también habían tenido alcoholismo, por lo que el actor comenzó a presentar ansiedad, así que le planteó a Marjorie tres opciones para solucionar la situación.

De acuerdo con la versión del actor, su suegra le impedía estar cerca de su pequeño hijo, por lo cual le sugirió a De Sousa que su madre se mudara cerca de ellos y que una persona especial la cuidara. También propuso que él se podría ir a vivir a su casa (tenía un departamento cerca de ahí) y visitarla diario a ella y a Matías; o como tercera opción, que la señora regresara a vivir con el hermano de la actriz. La venezolana no aceptó ninguna. “Si tú te vas, yo voy a entender que tú nos abandonaste”, respondió tajante De Sousa, recordó Gil.

El actor terminó por salir de la casa, por lo que horas después fue notificado por el abogado de Marjorie de que había sido demandado por abandono de hogar; en ese momento comenzó una larga lucha legal para poder ver su hijo Matías. Finalmente, Julián Gil perdió la patria potestad y ha decidido esperar a que su hijo sea más grande para poder contarle su verdad.

El argentino tiene dos hijos más, Julián y Nicolle, esta última viajó con él a Qatar y fue testigo de la romántica pedida de mano a la comentarista deportiva Valeria Marín.