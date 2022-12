Luego de 20 años de carrera artística como solista, Natalia Lafourcade se siente contenta por voltear al pasado y verse a sí misma en el año 2000.

La ganadora de premios como el Grammy y Latin Grammy recuerda con cariño a la adolescente que a inicios de esa década daba sus primeros pasos cantando temas como en “En el 2000” (extraído de su disco debut) donde aseguraba sentirse vacía por no tener “un hombre, ni a Gael García”.

“Me da mucho amor y ternura, de ver la fuerza de esa Natalia del año 2000, en esa edad vas, te vale, no estás tanto en la mente”, dice Lafourcade, quien recientemente tuvo que ir al pasado para alimentar su presente en búsqueda de inspiración para su música nueva, cuatro años después de su último disco inédito, Hasta la raíz.

Comparte que se siente feliz por ver lo que era antes y reconociendo sus inicios, pero también se alegra de no ser la misma persona. Uno de los lugares a los que volvió fue el menos lejano 2018. En las canciones que escribió en ese año, encontró emociones que le permitieron construir su obra más reciente titulada, De todas las flores, y a su vez construirse a sí misma, y darse cuenta de cómo ha crecido junto a su pasión.

“Mi relación con la música ha cambiado, también mis prioridades, y no es que sea ni bueno ni malo, solo he entendido que debe haber un balance, entre mi religión que es la música, y la parte interior, lo espiritual, entonces también eso le ha traído otros matices a mi música”, comenta.

El tiempo que se tomó entre uno y otro álbum no fue tiempo perdido, gracias a la evolución que experimentó. “Por un lado, estaba yo muy entretenida haciendo varios proyectos. Había una parte de no querer acercarme a ese campo después de haber hecho ‘Hasta la raíz’, porque un buen proyecto, que logró conectar con mucha gente, no se supera, eso es lo que pensaba, pero entendí que son momentos diferentes”, explica la mexicana.

Al entender esos dos momentos decidió volver al estudio, y aunque comparte que volver a “jugar” fue como si tuviera que romper un hielo enorme, está segura de que, como dice una de sus nuevas canciones: “El lugar correcto es el ahora”.

“Este es el disco más importante porque es el de ahora, y es que pasa algo con los proyectos: me gusta mucho el concepto de que cuando escribo una canción es mía pero cuando la lanzo ya no, ya está volando. Cuando está en el estudio sí, pero cuando sale la gente se lo apropia, y agarra su viaje, todos los proyectos que hice ya andan por sí solos de alguna manera, la gente decide si los pone o no”, detalla Natalia.

Natalia Lafourcade cerrará el año con vista hacia el futuro, planeando una gira a partir de sus nuevos temas. Mientras esto llega, presentará su disco en México el próximo sábado, en un concierto acústico en el Centro Cultural Roberto Cantoral. “Pronto mi cabeza y mi corazón irán hacia otro lugar porque naturalmente empiezo a querer hacer otras cosas”, aseguró.