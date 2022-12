Ana María Alvarado no cree que Maxine Woodside le haya quitado tiempo al aire por celos, porque ella aparece en programas de televisión, por lo que el pleito entre las comadres crece.

En medio de esto, la periodista, de 54 años de edad, compartió que Maxine, de 74 años, le recortó el tiempo al aire en el programa radiofónico Todo para la mujer, pasando de cinco a un día a la semana.

“No sé qué pasa, no he recibido ni una llamada, no nos hemos sentado en un café o una oficina para que me expliquen por qué me quitan o me ponen, después de 32 años de trabajo, y no a través de un mensaje”, comentó Ana María Alvarado.

Alvarado dijo querer mucho a Maxine y que espera verla pronto para aclarar el tema personalmente. “Me gustaría que me hablara para aclarar las cosas. Igual ella tiene una molestia que yo no sé. No se trata de pelear, espero hablar con ella y aclararlo”, señaló.