Derbez presume su “mano libre”

Eugenio Derbez reapareció en Los Ángeles luego del accidente en su hombro derecho, para decir que la mejor enfermera del mundo es su esposa, Alessandra Rosaldo, quien lo cuidó estos meses.

“Esta es mi primera salida, mi primer evento público. Me acaban de quitar todo lo que tenía: el cabestrillo y todos los aparatos que traía. Ya traigo la mano libre… Ahora hay que usarla, es lo que me pidió el doctor”, detalló el actor haciendo uso de su humor característico, que evoca al doble sentido.

De la mano de Alessandra el actor y productor desfiló en la alfombra azul de la premier americana de Avatar: el camino del agua (2022) en el Teatro Dolby, mismo recinto donde a inicios de año compartió con el reparto de Coda (2021), ganadora del Óscar a mejor película. A finales de agosto el también actor de No se aceptan devoluciones y La familia P. Luche tuvo un accidente al participar en un juego de realidad virtual que lo llevó a sufrir una fractura múltiple de su hombro derecho, situación por la que tuvo que resguardarse en casa unos meses.

Como invitado especial a la secuela de Avatar, filme dirigido por James Cameron y secuela de la película de 2009, Derbez dijo sentirse halagado de ser invitado a un evento de gala y de poco acceso, siendo así su oportunidad para ir retomando su vida. La premier estuvo enmarcarda por imágenes de los alienígenas Na’vi, que lidian con el tema de los hijos y sus padres para mantenerse juntos, ya que el filme sucede después de más de una década de los eventos de la primera batalla por el control de los yacimientos mineros y cuenta ahora la historia de la familia Sully.

“Lo más importante es la familia. Me costó trabajo entenderlo. Al principio todo para mí era trabajo, trabajo, trabajo. Y luego me di cuenta que no, que lo más importante es la familia… Nosotros somos una familia muy unida, aunque somos una familia disfuncional”, señaló el padre de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez, sus cuatro hijos con quienes ha compartido viajes y momentos en el reality De viaje con los Derbez. Rosaldo agregó abrazando su marido: “Somos disfuncionalmente funcionales”.