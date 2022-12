Después de las críticas que Sasha Sokol hiciera en contra de Yordi Rosado, luego de que este rompiera el silencio sobre la entrevista que hizo, hace algunos meses, al productor Luis de Llano, varias personalidades han salido a su defensa.

Recordemos que durante su programa de YouTube, el excolaborador de Otro Rollo, aseguró que le faltó experiencia para poder reaccionar a las declaraciones en las que De Llano hablaba sobre la ex Timbiriche: sin embargo, ella le respondió que no fue cuestión de tener o no experiencia, sino de empatía.

El primero en saltar a favor de Rosado fue Mauricio Castillo, quien aseguró que no era responsabilidad del conductor mostrarse solidario con la cantante, pues solo estaba haciendo su trabajo. Ahora, alguien más ha hablado al respecto para expresarle su apoyo al también escritor.

Durante la emisión del programa Ventaneando, abordaron el tema de las críticas de Sasha hacia Yordi y, en un momento de la discusión, Pati Chapoy tomó la palabra para defender a su colega. “Hay un punto que se nos está olvidando, muchas veces cuando estás realizando una entrevista tú también te quedas mudo, no sabes qué hacer ni qué decir”, dijo la presentadora.

Chapoy destacó que con esto no se estaba poniendo a favor de nadie, pero reconoció que cuando hay declaraciones tan fuertes, la persona que las está oyendo muchas veces no tiene tiempo de reaccionar. “Me ha pasado que de pronto me sueltan una bomba y no sé cómo reaccionar, me quedo muda; seguro eso le pasó a Yordi”, agregó.