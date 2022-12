Sin cobrar sus honorarios artísticos, con una producción austera y debido a que muchos mexicanos no pudieron verlo en sus conciertos en México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le solicitó a Bad Bunny dar un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar al concierto de Bad Bunny, de igual forma Ricardo Sheffield lo explicará el lunes, sobre el fraude de Ticketmaster a los fans que no pudieron entrar a los concierto del viernes y sábado”, dijo AMLO, en su conferencia.

El primer mandatario señaló que el único problema del concierto, es que no le podrán pagar al reguetonero. “Sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo. Ojalá venga (pero) no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él (...) con luces no tan espectaculares como las suyas”, agregó.

Miles de fans del célebre cantante de reguetón se quedaron sin poder ingresar al estadio Azteca el viernes pasado, entre denuncias de que los boletos de acceso fueron clonados.