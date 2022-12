Esmeralda Ugalde pide respeto a su relación

Un nuevo escándalo sacude la vida personal de otra celebridad potosina. La actriz, conductora y cantante Esmeralda Ugalde apareció en las revistas de la farándula al ser relacionada con Christian Estrada.

Aparentemente la “exacadémica” pasó una aventura de una noche con el actor, quien está envuelto en la polémica tras su ruptura con Ferka.

El programa de Youtube Chisme No Like mostró un video donde aparece Estrada borracho en el concierto que brindó en Los Ángeles, California, la hermana de Ana Bárbara. Los conductores de la emisión afirmaron que había pruebas de la relación entre ambas celebridades.

Así como afirmaron que Christian Estrada y Esmeralda Ugalde habían pasado la noche juntos luego de un evento en el que Ugalde se presentó.

Cómo reaccionó a la noticia

Ugalde reaccionó ante la información y en un video compartido en sus redes sociales se enfrentó a Javier Ceriani y Elisa Beristáin, titulares del programa.

La cantante negó que el evento en Los Ángeles hubiera sido solo de ella, ya que convivió con varios artistas como Alex Sirvent, Yurem, Emilio Osorio, entre otros, cantando temas de los 2000. Además, refirió que solo saludó a Christian Estrada en backstage y fue por ser hermano de una persona que trabaja con Ana Bárbara.

“Lo saludé por su hermano, que trabaja con Ana (Bárbara) en vestuario y ‘make up’, creo. Entonces, literal fue ‘hola’, ‘adiós’. Yo estoy concentrada en hacer un buen papel, entrar e irme, porque aparte estaba despierta desde las 5 de la mañana, necesitaba descansar. Y así fue, me fui al hotel con mi ‘mano derecha’, y el otro grupo de artistas se fueron a cenar quién sabe a dónde, no lo sé, pero yo me regresé”, asegura.

Les pidió ser respetuosos a su relación de más de doce años con el ex “académico” Jhony Sigal. “No hay nadie más transparente, real, sincero, que yo y nuestra relación, por eso pido respeto para mí y respeto para mi relación, no sigan ese juego please”, concluyó.