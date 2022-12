Silvia Navarro protagoniza película

Silvia Navarro y Jesús Zavala forman parte de una familia tlaxcalteca, en el tono del clásico setentero Mecánica nacional, que ahora prepara motores con miras al 2023.

La cinta titulada Familia nacional, dirigida por Marcelo Tobar (Ana), incorpora en su reparto a Antonio de la Vega (Club de Cuervos) y Jero Medina (Soy tu fan, la película). “Tiene esta cosa de comedia con humor muy nuestro, ahora en posproducción”, comenta brevemente el productor Marco Polo Constandse.

El ejecutivo alzó fuerte la mano este año con varias producciones que llegaron al streaming: las series Un extraño enemigo y America vs América; el documental de Los Tigres del Norte y las ficciones Enfermo amor, La caída y No abras la puerta.

¿Son muchas? Sí. Pero lo más significativo, considera, es que este año las plataformas y no el cine, se convirtió en una salida más sólida, para los largometrajes. “Para todos ha habido un gran aprendizaje en todo esto, pero estamos conscientes que todas las películas las hacemos con el rigor que requiere la pantalla grande y es algo que vamos a seguir priorizando”, destaca.

“Pero, curiosamente ,a mi generación le tocó ver el cine importante no en el cine, sino en una televisión. Ahora con las plataformas se llega a muchos lugares, sin duda, la gente ve las historias que es para lo que las hacemos. Lo único que no me gusta es que terminamos trabajando para un canal en específico y se pierde (como espectador) el estar atento a lo que está sucediendo en otros lugares, sino estás suscrito a otras plataformas, no sabes lo que pasa ahí y por el cine ves los carteles en la calle”, considera.

Constandse, director de La boda de Valentina y Cásese quien pueda, señala que como creadores se debe estar atento a lo que presuntamente generó la llegada del covid-19. Aunque la asistencia sigue subiendo de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), aún están por debajo de las de 2019. Este año se habrán vendido unos 170 millones de boletos, casi la mitad de la generada en etapa previa al coronavirus.

“Hay que ver si estamos en pospandemia o vemos un cambio de hábitos, lo que percibo es lo último, pero no digo que sea permanente y que van a morir los cines, no, siempre se han salvado con cosas como la llegada de la TV o del VHS y así será”, indica.

Por ello, Familia nacional tiene la esperanza de que salga en pantalla grande, sin descartar la ventana del streaming.