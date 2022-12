Fiel a como lo recuerda la gente con quien trabajó, Alejandro Luna no dejó de cuestionar las cosas, aún después de haber partido del plano terrenal. Horas después de su fallecimiento, el pasado martes a los 83 años, su hijo, el actor Diego Luna, encontró un texto reflexivo sobre la escenografía, actividad en que se desarrolló toda su vida.

En el mismo, don Alejandro asegura que la escenografía en el teatro no existe, luego de haber participado en cientos de puestas de escena, óperas y filmes como Frida, naturaleza viva y Cabeza de Vaca. Y eso se quedó en la cabeza de Diego, quien este viernes en el Palacio de Bellas Artes, teniendo las cenizas de su padre a unos centímetros, lo leyó ante los asistentes al homenaje.

“La escenografía no existe. El espectador percibe una imagen junta, formada por los actores, su ropa, la luz que los hace visibles, cargada con las ideas y los pensamientos que están transmitiendo condicionados por el texto”, fueron sus palabras, en la voz de Diego, quien no titubeó durante la lectura.

El protagonista de Rogue One: una historia de Star Wars pidió un favor: “Esa idea de que la escenografía no existe y existe el teatro, se me quedó dando vueltas, porque hoy que mi padre aparentemente no existe, existe el teatro, y eso lo contradice porque si el teatro existe y ustedes siguen haciendo teatro, mi papá existe, así que sigan haciéndolo, por favor”.

La urna con las cenizas llegó cargada por Diego, acompañado por sus hijos Jerónimo y Fiona, y su hermana María. Ahí ya estaban, entre otros, las actrices Marina de Tavira, Patricia Bernal (mamá de Gael García) y Camila Sodi (expareja y madre de los hijos de Diego); los actores José Sefami, Rodrigo Murray y Roberto Sosa.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, no asistió por estar en un recorrido de trabajo por la sierra de Guerrero, informó Marina Núñez, subsecretaria de desarrollo cultural. El homenaje duró poco más de una hora.