Así que además de recibir un trofeo, la noche de este domingo el “youtuber” se fue a su casa con el premio en efectivo de un millón de pesos, luego de recibir un abrazó múltiple por varios de sus compañeros del reality y familiares.

“¡Es muy difícil ser chef, pero es más difícil ser una loba!”, gritó el también actor sin dejar de expresar su emoción por haber ganado el primer lugar en este programa gastronómico.

Afirmó que este show de TV Azteca no solo le cambió la vida, sino que también lo sanó, por lo que está eternamente agradecido, además le ayudó para conectar con su hermano que falleció y que era chef, razón por la cual se animó a participar en este concurso.

Antes de que la cocina más famosa de México apagara sus fuegos y este viaje llegara a su fin, Peralta recibió algunas palabras de felicitación de sus colegas y él gritó “¡vámonos a tomar!”

La chef Betty Vázquez expresó que poderle decir hermana para ella fue un gran honor y el español Pablo Albuerne destacó que el joven siempre tenía un buen sentido del humor.

Lorena Herrera opinó lo siguiente respecto al triunfo del comediante: “‘Loba’, no puede ser, qué locura, nos has alegrado a lo largo de esta gran competencia con todas tus ocurrencias, con todas tus tonterías, de verdad que cómo nos has hecho reír”. Mientras que Alejandra Ávalos expresó: “Felicidades, sí se pudo, sí”.

Ricardo, además, recibió las porras de diferentes amigos como Mauricio Mancera, que llevó puesta una playera con su fotografía, y también fueron a apoyarlo su mamá y su hermana.