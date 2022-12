Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, se lanzó contra la conductora y aseguró que ella solo esperaba que Fernando del Solar muriera. El ex-Garibaldi contó que él se reunió con Fernando del Solar y que él mismo le dijo que no defendió a Ingrid Coronado cuando la empezaron a atacar los medios porque supuestamente todo lo que se decía de ella era verdad.

“Él fue tajante y me dijo ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?’. Me dejó callado. No fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso”, dijo Charly López a una revista.

Revela

“En un programa, Ingrid contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no dijo que Del Solar tenía una enfermera y dormía en otro cuarto porque (Ingrid) no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez, cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera y ella puso ‘prioridades’”, asegura Charly López.