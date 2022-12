Sin tener cuerpo de modelo, ni mucho menos el rostro de William Levy, “El Escorpión Dorado” puede presumir que dos portentos de mujeres se pelearon literalmente por su “pelo en pecho”.

Durante su más reciente transmisión en Youtube, el influencer mostró cómo su esposa Dana se peleó con una de las mujeres sensación en México, la regia Karely Ruiz, y todo para demostrar quién era la “mera mera” del polémico enmascarado.

La estrella de Onlyfans fue la invitada del programa “El Escorpión Dorado al volante” y todo parecía risas y diversión hasta que al influencer le entró la llamada de la “dueña de sus quincenas”.

Karely le pregunta quién es Dana, pero él no lo aclara. Ruiz le pregunta directamente a la cónyuge quién es y la mujer le responde que “la mera mera”, desatando el pleito. “Yo soy la mera buena. No te compares”, dijo Karely. Pero Dana no se quedó callada: “Tú no te compares, mamacita, no sabes lo que dices”. La exuberante norteña le soltó: “‘Escorpión’ es mío”. Pero Dana también defendió su territorio: “Jamás, mi reina, a lo mejor ahorita”.

La modelo le advirtió a Dana que “Escorpión” se iba a ir con ella a Monterrey, pero la esposa del famoso señaló que ella no lo iba a permitir.

Finalmente, Dana le dijo directamente a us pareja que lo veía al rato, pero Karely Ruiz se adelantó enfatizando que irían al cine. El tenso momento acabó cuando Dana terminó colgando el teléfono. El episodio fue uno de los favoritos de los fans de Karely Ruiz y de “El Escorpión Dorado”. Los usuarios aseguran que el influencer se puso nervioso con la llamada de su esposa.