Ricardo Margaleff, tercer lugar del reality ¿Quién es la máscara?, confiesa que nunca pensó que pasaría de la primera eliminatoria, pero al final, el corazón que le puso a su personaje, Bunch, lo llevó hasta la gran final.

“En verdad yo iba por un programa, en la producción había esa sensación de que no le daban mucha vida a Bunch. Es más, la figura no tenía por dónde contar una historia, pero se fue ganando el cariño del público”, indicó.

“No gané el primer lugar porque el resultado es innegable, pero tampoco puedo rechazar que aún me siguen llegando las muestras de cariño, a pesar de que ya concluyó el programa”, dijo.

Sobre el momento donde enseñó su lado más sensible, afirmó no tener miedo a estas manifestaciones: “Soy una persona que no me ando con máscaras, soy una persona frontal. A veces, otras personas desean que muestre este lado”.

“Puedo estar muy feliz o enojado, soy emocional, porque enfrenté a la muerte desde muy joven: la pérdida de mi padre y familiares. Solo agradezco la oportunidad que Dios me dio de estar en el entretenimiento y la comedia primero fue un mecanismo, y ahora es un don que me dio la vida”, señaló.