Asaltan a Mayrín y Lalo Santamarina

A escasas horas de informarse que Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva fueron víctimas de un atraco a punta de pistola, es el actor quien rompe el silencio y explica que tras el incidente temen represalias. “Nos asaltaron llegando del aeropuerto, ya fuimos a la Fiscalía, levantamos el acta, gracias a Dios nosotros bien, nada más el susto, y las cosas materiales, pero eso va y viene”, explicó.

El intérprete de 54 años manifestó que pese a haber denunciado el hecho ante la justicia, prefiere no hablar públicamente del caso por miedo a sufrir algún tipo de venganza. “No pensamos dar ningún tipo de entrevista ni nada por el tema, pues se llevaron la bolsa de mi mujer, ahí viene la dirección de nosotros, tienen muchos datos, entonces preferimos no hacer tanto alboroto de esto porque luego ya ves que esta gente pues no tiene escrúpulos”, declaró.

De acuerdo con los primeros reportes, individuos asaltaron a los actores cuando viajaban junto con sus hijos en una camioneta del aeropuerto de la Ciudad de México a su domicilio; habían llegado de Nueva York.