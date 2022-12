Manuel Turizo siente una fascinación muy especial por Ninel Conde desde que era un niño, cuando ella actuó en la telenovela Rebelde como Alma Rey; el cantante de urbano, de 22 años, ha dicho más de una ocasión que Ninel, de 46, es su crush, y en esta ocasión, la llamada “bombón asesino” le respondió.

Turizo quiere cantar con Ninel. Así lo externó desde hace un año, cuando la prensa le preguntó con qué mexicano le gustaría cantar, y sin dudarlo respondió emocionado que con Ninel, pues dijo, la admira desde que era un niño.

“Soy fan de Ninel desde chiquitico, la veo desde que soy nene; Ninel hermosa, hagamos un video musical juntos con todo respeto, eres una grande, una estrella, te admiro mucho”, expresó entonces.

Ninel está feliz porque después de años de pleito legal con su ex Giovanni Medina, por fin llegaron a un acuerdo para compartir la custodia de su hijo, así lo expresó en un encuentro con la prensa, donde se le cuestionó sobre los halagos que le ha lanzado Turizo. Sonrojada, Ninel dejó escapar una sonrisa y un reclamo: “A mí no me ha dicho nada”.

Ante esta respuesta, el venezolano, que se encontraba de visita en el programa En casa con Telemundo, se mostró nervioso y animado por sus compañeros le envió un mensaje a la mexicana.