Leo Messi está enamorado de su esposa Antonela Roccuzzo y así lo deja ver en sus redes sociales. El pasado 24 de diciembre, el capitán de la Selección de Argentina compartió una historia de su esposa bailando en un sensual vestido rojo al ritmo del tema “Pa’ la selección” de La T y la M.

Leo Messi dedicó una estrofa en específico a su esposa que los usuarios de redes sociales no dejaron pasar desapercibida. “Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet. Hasta la tumba te voy a querer”, se escucha de fondo.

En el video aparece Antonela Roccuzzo bailando con su outfit navideño en color rojo mientras sostiene una copa. Al mensaje le agregó una dedicatoria añadiendo dos emojis: una carita con corazones en los ojos y un corazón rojo. Leo Messi festejó la víspera de la Navidad con su familia en Rosario, Argentina, según se puede apreciar en imágenes compartidas por su esposa a través de redes sociales.

Una fotografía familiar compartida por Roccuzzo muestra al capitán de la Selección de Argentina posando cuando a su esposa e hijos frente al árbol de Navidad. La publicación que lleva por descripción “Feliz Navidad” ya suma más de seis millones de “me gusta” en Instagram.