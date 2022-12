La actriz Marimar Vega, quien participó como antagonista en la serie De Brutas Nada, vivió un incómodo momento horas antes de celebrar la Navidad, pues hizo público que había sido víctima de robo. Resulta que Vega pretendía enviar un paquete mediante un servicio de entrega: que se solicita de forma digital.

“Hoy en la mañana utilicé la aplicación de Rappi para que recogieran un paquete. Lo recogieron y después cancelaron el pedido”, externó la famosa en su perfil de Instagram. Ante esto, aseguró que lo habían robado.

Marimar también explicó que intentó pedir ayuda a través de la misma app, pero no fue posible debido a que la propia empresa se deslindó. “Llevo dos horas aproximadamente tratando de que me respondan y alguien me explique dónde está mi paquete y nadie me contesta ni me da una solución”, agregó.

Además, reiteró no se trataba de una casualidad sino de un robo. “No se hacen responsables”, dijo. Después de que la protagonista de la película La boda de Valentina reportó lo sucedido, no dio actualización del caso, por lo que se desconoce si la aplicación le resolvió.

Si bien externó su sentir ante la situación, parece que el evento inesperado no le quitó el espíritu navideño, ya que momentos más tarde compartió fotografías en la que aparece festejando junto a su familia.