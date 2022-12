La influencer Mona —quien fue señalada como la causante de la ruptura en la relación Santa Fe Klan— protagonizó una crisis de pareja con Geros en plena transmisión en vivo.

Aunque desmintió que ella fuera la culpable de la ruptura del trapero guanajuatense, trascendió un video de la fiesta donde estuvo Santa Fe, donde ya se veían los problemas que tenía ella con su esposo.

En una de sus transmisiones recientes, se desató el encontronazo, todo por las intenciones de Mona de abrir una cuenta de Onlyfans, tras haberse sometido a cirugías estéticas.

“Me da vergüenza que luego mis amigos me digan que ‘tu mujer se va a hacer su ‘Onlyfans’”, le restregó Geros a su pareja, quien no dudó en mostrar su malestar ante la respuesta de su esposo. “¿Tus amigos qué? Ni que ellos fueran los grandes santos, yo no busco quedar bien con ellos, lo sabes”, le reviró enojada.