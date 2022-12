En 2018 la conductora Paola Rojas protagonizó una escena incómoda en la televisión mexicana al entrevistar a Xavier López, “Chabelo”, ya que el histrión se mostró molesto durante una promoción de un evento que producía. Ahora a cuatro años de lo sucedido, la periodista recordó el icónico evento en sus redes sociales.

Fue en su perfil de Instagram donde posteó la charla que, años atrás y hasta la fecha, generó polémica y críticas para el comediante debido a su comportamiento con la presentadora, ya que la llamó “gorrona”. “Es una entrevista que tuve con ‘Chabelo’ con motivo de un espectáculo que presentó hace algunos años, pero ha generado muchas, muchas reacciones, que les parece si este jueves del recuerdo, la recordamos juntos”, dijo Paola previo a agregar el clip de la entrevista.

Durante el desarrollo de la plática, llama la atención a los espectadores el momento en que tras presentarlo; la periodista declara: “Miren qué feliz soy, estoy con ‘Chabelo’, encantada porque me acaba de invitar a la Villa de Santa Claus”. Sin embargo, él la interrumpe y le dice que en realidad no la invitó, que ella “tendrá que pagar su boleto”. A pesar de la seca respuesta del famoso, Paola sonríe y le contesta: “Ah bueno, por supuesto, si gorrona a estas alturas, imagínese nomas”.

Cabe mencionar que entre las respuestas, Xavier sonríe pero no queda claro si se trata de una broma o un juego. “No yo no quería decir, pero no quiero se convierta usted en gorrona”, sentenció el también productor. Si bien Paola siguió concentrada en la entrevista para obtener información del evento que presentaría “Chabelo” junto a su hijo en época decembrina, lo cierto es que la actitud de la celebridad incomodó a cientos de usuarios que lo tacharon de arrogante y aplaudieron el profesionalismo de la conductora.

Asimismo, salieron otros en defensa del actor y aseguraron que ese siempre ha sido uno de sus personajes, por ende no le estaba faltando el respeto a Rojas. Entre dimes y diretes, no es la primera vez que ‘Chabelo’ ofrece una entrevista polémica, pues en ese mismo año también dividió opiniones cuando contestó a una reportera “¿qué le importa?”, luego de que esta le preguntara cuánto tiempo llevaba trabajando para el rubro infantil.