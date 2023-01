Quién es la nueva amiga de Selena Gómez

Selena Gómez viajó a México para despedirse del 2022 y dar la bienvenida al 2023, pero no lo hizo sola, sino que se encuentra en compañía de Nicola Peltz, la actriz y exmodelo con la que ha comenzado a construir una amistad muy estrecha, al grado de que aprovecharon sus vacaciones para presumir en redes sociales que cuentan con un tatuaje de la amistad.

De entre todos los destinos que Selena Gómez pudo elegir para pasar los últimos días del año, la cantante optó por visitar las playas de Los Cabos, en las que se paseó en yate a lado de Nicola Peltz y el esposo de esta, Brooklyn Beckham, hijo del futbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham.

Nos enteramos de este viaje, debido a que la cantante de “Calm down” compartió una serie de fotografías donde aparece a lado de su compañera y compañero de viaje, Nicola y Brooklyn; en una de esas imágenes, los tres vacacionistas aparecen abrazados y recostados en el bote donde viajaban.

La amistad entre Gomez y Peltz, a menos de forma pública, pareciera ser relativamente nueva. Sin embargo, en últimas fechas, ambas se han encargado de presumirle al mundo y dejarle claro que han cultivado una unión genuina, al grado que en este Año Nuevo compartieron una fotografía del tatuaje que se realizaron en conjunto. Además, durante esa noche utilizaron el mismo vestido para dar la bienvenida al 2023.

Se trata de la palabra “Angel”, la cual tienen tatuada en la parte alta del antebrazo. Este se trataría del décimo primer tatuaje de la protagonista de My mind and me, documental que demuestra el proceso de ansiedad y depresión que experimentó Selena, luego de que fuera diagnosticada con Lupus, una enfermedad crónica autoinmune que la puso en una situación de salud comprometida.

La noticia de que Selena y Nicole comparten un tatuaje de la amistad ocurre a pocos meses de que la cantante y su examiga, Raisa Francia y ella entablaran la última polémica alrededor de las diferencias que han protagonizado desde hace años, luego de que Raisa le donara un riñón a la cantante, pero ésta ejecutara practicas dañinas para el buen funcionamiento del órgano, como beber mucho alcohol, luego de que le fuera trasplantado.

Este fue el motivo principal por el que comenzaron a distanciarse y, recientemente, cuando Selena estrenó My mind and me, aseguró que no contaba con ninguna amiga verdadera dentro del medio, exceptuando su amistad con Taylor Swift; cuando Raisa escuchó esta noticia no dudo en expresar que le parecía interesante que a ella no la considere una de sus amistades, luego de que años atrás le donará un riñón.

Pero, del nuevo dúo amistoso, no solo Gómez se encuentra inmersa en una polémica, sino que Nicole también ha estado en el ojo del huracán desde que se casó con Brooklyn Beckham, en abril del 2022, pues se ha asegurado que la relación entre la joven y su familia política es tensa, debido a que, aunque Victoria Beckham le pidió que portara el vestido de novia que ella usó en 1999, la actriz de 27 años prefirió usar un atuendo distinto.

Estos rumores se intensificaron cuando Brooklyn pasó las fiestas navideñas a lado de la familia de Nicola y no con sus padres como solía hacerlo.