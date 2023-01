El fotógrafo Francisco Mata Rosas, reconocido con la Medalla al Mérito Fotográfico del INAH en 2022, es autor del libro Existo porque resisto, un homenaje a la caótica capital del país. “La Ciudad de México siempre ha sido un tema para mí. Está en permanente construcción y destrucción”, dice Mata Rosas en entrevista.

Mata Rosas ya ha publicado otros títulos sobre el tema, como México-Tenochtitlán y Tepito existe porque resiste. Justo este último dio pie al nombre del nuevo libro. El aspecto de una ciudad en constante construcción y destrucción ha hecho ver al fotógrafo que la capital está conformada por “capas arquitectónicas, culturales e ideológicas”, idea que representa en este volumen mediante fotografías desde 2017 hasta la actualidad, incluyendo algunas de 2005, en una especie de collage o juego de superposición entre las imágenes, gracias a la mezcla de papeles —como el albanene con bond de alto gramaje— y tamaños; por ejemplo, algunas están intercaladas en hojas del tamaño de una postal.

“En este libro lo que yo hago es generar imágenes más metafóricas de esta idea de ciudad. Por eso hay una sobrexposición de cosas, capas, un caos ordenado y un permanente reciclaje”, explica Mata Rosas sobre sus obras, que retratan tanto paisajes como estacionamientos de taxis viejos, huacales de madera amontonados, tendederos de ropa, fotos de los escombros del terremoto de 2017, paraderos llenos de camiones, vista aérea de casas con techos de lámina, mercados, vecindades y murales de arte callejero.

Algunas de las fotografías están en diálogo con imágenes de códices prehispánicos que muestran cómo era la región. “Desde su fundación, Tenochtitlán es producto de la migración. Esta ciudad se construye todo el tiempo de procesos migratorios, por lo que somos una ciudad de muchas culturas que conviven en un solo espacio. He ahí su riqueza, que seamos tantos y tan diversos genera fricciones, convergencias… Por eso esta es una ciudad imaginada, una utopía inalcanzable y ese es su encanto, que no es una ciudad terminada no solo en el sentido físico, sino también en el de identidad”, declara Mata Rosas.

El diseño y los materiales juegan un rol importante en la publicación. Por ejemplo, el empastado del libro, sin lomo y con costura expuesta, permite que se abra totalmente para que las fotografías en página doble se puedan ver. También el elegir no usar papel couché “brilloso y caro” fue para evitar una contradicción con el mensaje de las fotografías. “El jugar con estos formatos y papeles me permitió reforzar lo que yo quería decir. El contenedor es parte del contenido. Si yo hablo de una ciudad con basura, caótica y que recicla, no podía hacer un libro fino con pasta dura y papel brillante. Necesitaba una coherencia”, afirma el también fotoperiodista.

Existo porque resisto, publicado por la editorial independiente Raya, será presentado el próximo 19 de enero, a las 19 horas, en la galería Patricia Conde, en Polanco. El libro se podrá adquirir durante la presentación o directamente con Mata Rosas, a través de su perfil de Instagram @fcomata.