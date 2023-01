Niurka insulta a Maryfer Centeno

De nuevo Maryfer Centeno se encuentra en el ojo del huracán. ¿La razón? Sus análisis. Esta vez quien estalló contra ella fue Niurka, conocida por ser explosiva sin importarle la persona ni el lugar. La vedette sostuvo una acalorada discusión en vivo con la grafóloga luego de que ella analizara su historia de amor con Juan Vidal.

Esto ocurrió en el programa de Youtube La Saga, y aunque el objetivo era “fumar la pipa de la paz”, todo se salió de control en cuestión de minutos. La vedette comenzó diciéndole a Maryfer que era muy joven y minimizó su profesión.

Aunque la grafóloga intentó defenderse, Niurka siguió. “Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque me vale madres lo que tú opinas. Me vale madres. Esa mamada de que adivinas el cuerpo. Escuincla culicagada. ¿Qué edad tiene esta escuincla? Te falta mucha vida para analizar. Todavía te faltan muchas cogidas, muchas caídas, te hace falta mucha vida para estar hablando estas mierdas”, dijo molesta.

Ante esto, Maryfer respondió que Niurka solo quería publicidad y que era un personaje. Subió a tanto la pelea que Maryfer pidió respeto para el programa de Adela Micha, a lo que Niurka contestó: “Ay, estúpida… Tu conversación es muy aburrida, con tanta palabrería. No puedes decirle a una mujer de más de 50 años qué cosa”.