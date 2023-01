Cómo fue la pelea por Gael García

Una de las rupturas menos esperadas en el mundo del espectáculo fue cuando Gael García Bernal terminó su relación con la actriz Natalie Portman.

Este hecho sucedió en el 2006. Natalie Portman llegó a la Argentina, país donde Gael estaba trabajando. Portman y el protagonista de Amores perros estaban juntos hacía más de 3 años, pero la actriz no llegó al país Latinoamericano para visitarlo sino para reprocharle los rumores de infidelidad que circulaban.

Todo indicaba que Gael García le era infiel a Natalie Portman con la actriz argentina Dolores Fonzi. Incluso, ambas actrices se enfrentaron en una supuesta pelea que incluyó golpes fuertes, discusiones y reproches, ademas de que Portman agredió a la prensa local.

Sin embargo, un par de días después, Gael y Natalie viajaron al sur argentino, descansaron y se reconciliaron. Tiempo después anunciaron su separación y luego el mexicano confirmó su romance con Dolores, quien recientemente se animó a hablar de lo ocurrido, en el programa argentino Los Mammones, y calificó todo como “horrible”.

“Ella apareció acá (refiriéndose a Argentina) y me pareció como excitante, no entendía. Fue más escandaloso lo que se armó con la prensa que lo que sucedió realmente”, confirmó. “Yo al padre de mis hijos (Gael García Bernal) lo conocí muchos años antes… Fue todo muy sacado de contexto. Nos perseguían autos sin luces, tenía miedo de que me secuestraran. Salía de terapia y tenía miedo porque me encontraba con autos y hombres atrás mío. Fue horrible”, finalizó Fonzi.

Gael y dolores estuvieron juntos por seis años y de su relación nacieron Lázaro y Libertad. El actor se mudó un tiempo a la Argentina, durante la pandemia, para poder estar más cerca de sus hijos. Fonzi ha asegurado en varias oportunidades que a pesar de que están separados, se llevan muy bien.