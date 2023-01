Camilo y Evaluna han desatado muchas comentarios desde que anunciaron que su primogénito se llamaría Índigo, un nombre unisex, y aunque la pareja explicó en su momento la razón de escoger este nombre, a muchos de sus fans no les hizo gracia y algunos, hasta la fecha, siguen confundidos sobre el género del bebé.

La pareja, que se había mostrado muy abierta desde que eran novios, se ha mostrado mucho más discreta con su hija, pues han preferido no mostrar el rostro de la pequeña, quien nació en abril de 2022. A pesar de que hace poco Evaluna compartió unas conmovedoras fotos del día del nacimiento de Índigo, los fans no se conforman y le reprochan a la joven pareja que no cumpla con lo prometido.

En un video que el colombiano compartió en Instagram en Navidad, se observan los pies de su hija, y fue precisamente a raíz de este video que muchos especularon que Evaluna podría estar embarazada nuevamente, ya que supuestamente se le veía “una pancita”. Aunque varios de los que comentan ese video los felicitan por mantener la privacidad de su hija, muchos están enojados.

“Los admiraba, pero desde que escondieron a su hijo o hija, me pareció un egoísmo y mucha vanidad. Tengo 40 años de cristiana y no me pareció un buen testimonio. Se respetan sus decisiones, pero ustedes están allí por el público y es mejor que no enseñen ni su carro ni sus viajes ni su familia ni sus maquillajes, solo su canto, y bloqueen toda su vida. Sí estoy enojada por sus actitudes”, se lee en unos de los comentarios.

Evaluna y Camilo han mostrado algunas partes del cuerpo de Índigo, como sus pies, pero no su rostro, situación que muchos aplauden. “Mantengan la cara de índigo fuera de las redes hasta que quieran mostrarla. La gente no tiene por qué decirles qué hacer con su hija. Feliz Navidad, Team Evamilo”, escribió un usuario.