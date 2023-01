Flor Amargo, que en las recientes semanas ha desatado críticas por sus comentarios sobre su identidad sexual, lanzó un video que ha causado revuelo. Con una gorra de unicornio, la cantante aparece en la calle hablando de lo que tiene en común con el cielo y de por qué ambos son “no binarie”.

“El cielo es no binarie como yo; el cielo es solo es el vehículo por el que transitan el día y la noche, el sol y la luna, ni es luna pero tampoco es sol, fluye, deja que las energías le llenen de estaciones; la Luna es la que dice las estaciones, cuando hay Luna llena, la marea sube, así hay una Luna en mí, porque yo soy un cielo”, expresó.

La polémica cantante, conocida anteriormente como “la loca del Metro”, especificó que no quiere ser llamada como mujer, pues el concepto es muy limitado. “Qué creen, que el término mujer lo inventó un hombre blanco con todo el privilegio”, añadió.

La exparticipante de La Voz… México, que en su momento fue halagada por Yuri, remarcó que ella era como el cielo y especificó cómo quiere que la nombren. “Y como aquí todo debe ser nombrado, les digo, yo soy trans no binarie, a mí no me encajen en dos, yo soy un cielo, ni día ni noche, ni sol ni luna, soy todo”, finalizó.

En otro video, explica las razones por las que se considera más que una mujer. “Soy más que una mujer. Aquí te explico por qué soy trans no binarie. Además de que me impusieron ser mujer, yo me rebelo y me autodenomino no binarie”, señaló.

Muchos de sus seguidores le han pedido que deje de hablar de estos temas, pues está causando que muchos dejen de seguirla, pues le reiteran que “las preferencias sexuales y de identidad son cuestiones muy personales”.

Además de los mensajes en los que cibernautas invitan a Flor a parar con este tipo de reflexiones, cientos de “memes” se han desatado en torno a sus declaraciones.