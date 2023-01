Tras estar envuelta en polémica en las últimas semanas debido a un supuesto plagio por su éxito “Gatita”, la reguetonera Bellakath afirma que estuvo a punto de morir.

La cantante, originaria de la Agrícola Oriental, estuvo con el “youtuber” Gusgri y reveló detalles que pocos conocían sobre su vida, como rechazar 16 millones de pesos por el tema “La gatita”. Pero en lo que se centró su entrevista fue cuando mencionó que ha tenido problemas de salud por los distintos procedimientos estéticos a los que se ha sometido, incluso, una liposucción que casi la hace perder la vida.

Todo se debió a que luego de querer levantarse de la anestesia había sufrido de hipotermia, es decir, la temperatura corporal estaba por debajo de los valores normales. “Lo que empiezas a ver en las películas, de que ves borroso, es verdad, yo lo viví”, contó.

Katherine también confesó que en aquella ocasión no solo fue la liposucción, pues también aprovechó para colocarse implantes mamarios. Perdió tanta sangre que pudo morir. “Fue muy riesgoso hacerse tantos procedimientos. ¿Sabes cuánta sangre perdí? Casi me muero, pero igual me dejaron mal”, dijo.

Aunque Katherine Huerta, nombre real de la artista, acumula millones de reproducciones en plataformas como Spotify y millones de visualizaciones en otras redes como Youtube, afirmó que al tema “Gatita” no le tenía tanta fe y no pensó que la lanzaría a la fama.