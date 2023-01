Al preguntarle a Stephanie Salas si es celosa, ella respondió que está consciente de que su pareja Humberto Zurita es un “actorazo”, además de ser un galán muy codiciado, pero es algo que no tiene problema porque está segura del amor que se tienen.

“Yo siempre le digo el ídolo, el Elvis Presley, le digo no te preocupes, yo sé que eres Elvis; todas se le avientan y yo tengo que ver y tragármelo”, señaló en entrevista al finalizar la presentación de la obra teatral Papito querido, en la que ambos trabajan juntos.

Aunque está nerviosa por este montaje producido por Gabriel Varela, consideró que la fórmula es entender que en el escenario son otras personas porque, si llevan la vida real a las tablas, ya no estás actuando, sino que estás siendo tú, indicó.

“A mí me encanta hacer personajes, yo no soy Stephanie, me transformo en otra cosa y veo en los ojos de Humberto que no es él, de verdad se transforma y a mí me da la posibilidad de que en el escenario somos dos actores, no nos conocemos, vamos a interpretar y hacer este otro personaje que queremos darle al público”, dijo.

Además, comentó que ambos encuentran los espacios de esparcimiento, ella por ejemplo se pone a tocar y él también tiene su vida que va y viene, así que cree que la gira es un pretexto para convivir: “Ahora Humberto es parte de mi familia, lo apapacho, lo quiero y le doy su jarabito. También hay que saber dar al público lo que quiere, pero también tener la oportunidad de tener una vida privada porque, si no, siempre eres del dominio público”.

Respecto a Paulina Rubio, indicó que no la ha visto desde que se juntaron cuando Susana Dosamantes no estaba bien de salud, y también informó que su abuela Silvia Pinal está bien cuidada. En la comedia teatral Papito querido también participan Víctor González, Luis Gatica e Ivonne Zurita. Tendrán una gira por el interior del país que empezará el 19 de enero en Chihuahua, para seguir en lugares como Ciudad Juárez, Toluca, Hermosillo, entre otros.