Los ganadores de los Critics Choice

La noche del domingo se llevó a cabo una edición más de los Critics Choice Award para premiar a lo mejor del cine. La ocasión no solo reunió a grandes estrellas también nos regaló momentos tan icónicos como ver a Diego Luna bromear en español frente a un auditorio que no entendía nada de lo que decía. “Buenas noches. Es un placer estar con ustedes, con todos sus gérmenes, se agradece”, dijo el mexicano.

Además, Guillermo del Toro dio un triunfo más a México al repetir la hazaña que llevó a cabo hace unos días en los Globos de Oro, al ganar la estatuilla de mejor película animada gracias a Pinocho.

Pero sin duda, quien se llevó la noche, fue Brendan Fraser, quien tras más de 30 años alejado del cine, regresó de manera magistral y obtuvo el premio a mejor actor por su interpretación en The Whale, mismo que recibió al borde del llanto y con un discurso que emocionó al público entero, al hablar sobre vencer obstáculos y salir de la oscuridad.

Cine

Mejor película: Everything everywhere all at once

Mejor actor: Brendan Fraser: The Whale

Mejor actriz: Cate Blanchett: Tár

Mejor actor de reparto: Jonathan Ke Quan: Everything everywhere all at once

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett: Black Panther: Wakanda forever

Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert: Everything everywhere all at once

Mejor película animada: Pinocho

Mejor película extranjera: RRR

Mejor diseño de vestuario: Ruth E. Carter (Black Panther: Wakanda forever)

Mejor maquillaje: Elvis

Mejores efectos visuales: Avatar: the shape of water

Televisión

Mejor serie dramática: Better call Saul

Mejor actor en serie dramática: Bob Odenkirk (Better call Saul)

Mejor actriz en serie dramática: Zendaya (Euphoria)

Mejor actor de reparto en serie dramática: Giancarlo Esposito (Better call Saul)

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Mejor serie de comedia: Abbott Elementary

Mejor actor en serie de comedia: Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Henry Winkler (Barry)

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Paul Walter Hauser (Black Bird)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Niecy Nash-Betts (Monster: the Jeffrey Dahmer story)

Mejor serie en lengua no inglesa: Pachinko

Mejor serie animada: Harley Quinn

Mejor especial de comedia: Norm Macdonald: Nothing special

Mejor película para televisión: Weird: la historia de Al Yankovic