Antes que Salma Hayek o Eiza González triunfaran en Hollywood, actrices mexicanas de la época de oro del cine mexicano ya lo habían hecho y una de ellas fue Katy Jurado, una actriz que rompió esquemas y tuvo a los más grandes actores estadounidenses comiendo de su mano.

María Cristina Estela Marcela Jurado García nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de enero de 1924. Su carrera comenzó en México y cuando apenas tenía 19 años debutó en la cinta No matarás, y pocos años después fue “descubierta” por el director estadounidense Budd Boetticher, quien la llevó al país vecino para participar en The bullfighter and the lady (1951).

Jurado abrió camino en el espectáculo desde entonces. Para 1952 ganó el Globo de Oro por su participación en High Noon y se convirtió en la primera actriz mexicana en ganar ese premio. Dos años después obtuvo una nominación a los premios Óscar por Broken Lance, con ello también sería la primera actriz mexicana en conseguir ese reconocimiento, y no es para menos. Basta ver algunas películas en donde podemos apreciar el talento y fuerza actoral de Kary Jurado para comprender lo adelantada que estaba a su época.

Muestra de ello son las cintas clásicas Nosotros los pobres (1948) junto a Pedro Infante y Blanca Estela Pavón donde interpreta a “la que se levanta tarde”, una mujer bella y sin escrúpulos que busca conseguir el amor de Pepe, “El Toro”. Y qué decir de su participación en la cinta Cárcel de mujeres (1951) junto a Miroslava y Sarita Montiel, donde da vida a una mujer que buscará vengarse de la vida a través del daño que le cause a otras mujeres que tienen la desdicha de caer en prisión.

Katy tenía todo para destacar y así lo hizo. Trabajó a lado de grandes directores como Luis Buñuel quien la dirigió en la película El bruto junto a Pedro Armendáriz y Rosita Arenas. En Hollywood actuó en más de 20 películas, pero su internacionalización no solo quedó en Estados Unidos; también filmó en Italia y España, además de las cerca de 40 cintas que hizo en México. Uno de sus últimos trabajos es espectacular. Fe, esperanza y caridad, de 1974, cuenta tres historias y Jurado participó en la tercera para dar una cátedra de lo que debe ser una actriz hecha y derecha.

Cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Estados Unidos, donde se le recuerda con especial cariño pues actuó a lado de personajes de la talla de Gary Cooper, Grace Kelly, Charlton Heston, Kirk Douglas, Marlon Brando y el mismo Elvis Presley.