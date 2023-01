Cazzu, la cantante argentina y pareja de Christian Nodal, arremetió contra el público luego de ser abucheada durante un concierto que ofreció en su país. Resulta que la famosa fue invitada a la cuarta edición del Festival Bum Bum, un evento que se realiza en la ciudad de Córdoba y al que acuden exponentes de la música urbana y popular, de acuerdo con su página oficial.

Sin embargo, la presentación de la intérprete de “Nada” parece que no agradó del todo a algunos de los espectadores, ya que comenzaron a gritarle. En un video publicado en Tiktok se ve a la argentina arriba del escenario con un traje blanco, y señala que “cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente, cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen ‘ándate’. Soy una señora, me tienes que respetar”.

A pesar de que Cazzu intenta tranquilizar a los asistentes con sus palabras, además de pedir respeto, en realidad fue ella quien perdió la paciencia al escuchar nuevamente los abucheos, por lo que terminó estallando. Ante esto, la argentina aseguró que se necesita mucho valor para estar frente al público. “Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario. Hay muchos que no tienen los huevos”, expresó.

Incluso, aseguró que se sentía orgullosa de estar frente a ellos, y “al que no le gusta, ya fue”. Asimismo, Cazzu dedicó su canción a los asistentes que no estaban de acuerdo con su aparición. “A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”, concluyó la cantante.