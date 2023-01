Los “demonios” de la influencer “Gomita” no solamente salen en su vida, también de la cárcel. La actriz confesó que vive con miedo a la venganza que pudiera tomar su papá, luego de salir bajo fianza a pesar de ser encontrado culpable de cargos de violencia.

Araceli confirmó que la sentencia a su progenitor fue un año de cárcel, pero se puede pagar con fianza de 4 mil pesos. “Solamente lo pudieron acusar de violencia física, pero como no llegué casi muerta, no llegaron a los seis años de prisión que es la más alta. Su multa fue de 4 mil pesos”, dijo la hermana de “Lapizito” al programa Caras vemos, sufrimientos no sabemos.