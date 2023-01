La primera serie de televisión en la que apareció Miley Cyrus fue Doc (2011), la cual protagonizaba su padre Billy Ray Cyrus. Participó en tres episodios, desde 2001 hasta 2003. Ese mismo año la cantante fue elegida para un pequeño papel en la película de Tim Burton Big Fish (2003).

En 2006, Miley comenzó a interpretar el personaje de una estrella del pop en Hannah Montana (2006), con su propio show en Disney Channel, la serie se extendió hasta 2011. En 2006, hizo una aparición en la serie de los hermanos Sprouse, The suite life of Zack & Cody (2005), con su personaje de Hannah Montana.

Tuvo varios trabajos en otras producciones de Disney, como la famosa película juvenil High School Musical 2 (2007). Durante su tiempo en la cadena de televisión juvenil, Miley tuvo la oportunidad de prestar su voz para películas animadas como Bolt (2008), en la que dio vida al personaje de Penny.

En 2009 se estrenó Hannah Montana: the movie (2009), en la que Miley daba vida a los personajes de Hannah Montana y Miley Stewart. El año siguiente, fuera de ese rol, protagonizó el drama romántico The last song (2010), una película que a pesar de sus críticas mixtas, fue un éxito en taquilla. En 2012, Miley apareció en la serie de televisión Two and a half men (2003) y protagonizó las películas LOL (2012) y So undercover (2012).

Ha sido jueza de shows de televisión como The Voice, durante las temporadas 11 y 13, y apareció como juez invitada en el primer episodio de la temporada 11 de RuPaul ‘s Drag Race (2009). Ha tenido participaciones en películas como Sex and the City 2 (2010), donde hace un cameo compartiendo la alfombra roja con el personaje de Samantha Jones.

¿Cuáles son sus canciones más famosas?

Hannah Montana le dio a Miley Cyrus sus primeros éxitos, posicionándose con las canciones de la serie de Disney en los primeros puestos de las listas como Billboard Hot 200. De su primer disco de estudio, lanzado junto a un CD con temas del personaje de Disney. Miley debutó con “See you again” (2007) y “I miss you” (2007).

De su segundo lanzamiento, Breakout (2008), destacan “7 things” (2008) y “Fly on the wall” (2008). En 2010 la cantante lanzó su tercer material de estudio con una imagen fresca, buscando separarse del personaje de Hannah Montana. Can’t be tamed (2010) llevó a Miley a embarcarse en la gira Gypsy Heart Tour, en la que recorrió Latinoamérica y el mundo cantando canciones como “Can’t be tamed” (2010), “Who owns my heart” (2010) y “Liberty walk” (2010).

En 2013 Miley Cyrus lanzó su cuarto álbum, Bangerz (2013), el que contiene temas como “We can’t stop” (2013), “Wrecking ball” (2013) y “Adore you” (2013). De su siguiente disco, Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), destacan “Dooo it!” (2015) y “BB talk” (2015). En 2017 lanzó Younger now (2017), con los singles “Malibu” (2017) y “Younger now” (2017). Este material incluye un dueto con su madrina, la cantante Dolly Parton, llamado “Rainbowland” (2017).

También ha lanzado singles como “Nothing breaks like a heart” (2019), en colaboración con Mark Ronson, y “Don’t call me angel” (2019) junto a Ariana Grande y Lana del Rey.

¿Qué premios ha ganado?

Miley Cyrus ha recibido más de 150 nominaciones y ganado más de 60 premios. En los Billboard Music Awards, ha sido galardonada dos veces, en 2014 como la cantante más sintonizada y por su canción “Wrecking ball”. Esta canción fue premiada en los Iheart Radio Music Awards por mejor letra en 2014, y también ganó la categoría de video del año en los MTV Video Music Awards.

Con su personaje de Hannah Montana construyó una carrera que le permitió atravesar diferentes transformaciones, explorando sonidos, estilos y personajes diferentes. Con su acercamiento liberal al género, esta cantante ha sido una aliada esencial de la comunidad LGBTQ, para la que creó la fundación Happy Hippie. La fundación de Miley está enfocada en combatir las injusticias que enfrenta la comunidad y otros grupos vulnerables como los jóvenes sin hogar, ayudando a más de mil 500 personas en estado de abandono en la ciudad de Los Ángeles. Miley ha donado más de 500 mil dólares a la Malibu Foundation.