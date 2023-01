La próxima semana el teórico holandés Geert Lovink estará de visita en la Ciudad de México y ofrecerá conferencias en la UNAM, la UAM y el Centro Cultural Digital.

¿Quién es Lovink?

Es un crítico de internet y especialista en medios de comunicación, así como profesor de la Universidad de Ámsterdam, su alma máter. El holandés también es fundador de Institute of Network, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, dedicado al análisis del internet. Es autor de libros como Uncanny networks (2002), Dark fiber (2002), Social media abyss (2016), Organization after social media (2018) y Sad by design (2019).

Si no conoces su trabajo, el Centro Cultural Digital pone a disposición del público de forma gratuita su traducción al español de Social media abyss.

La agenda de actividades de Lovink inicia el lunes 23 de enero, con la charla “El internet de la extinción”, como parte del XXXIV Coloquio Internacional: Por una Gestión Crítica de la Cultura. La cita es en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a las 12 horas. Ese mismo día, pero a las 17 horas. ofrecerá una conferencia/performance titulada “Tristes por diseño”, en la Galería Manuel Felguérez.

El martes 24 de enero, Lorvink tendrá un diálogo con Tania Aedo, especialista en arte, ciencia y tecnología, y Paz Sastre, profesora titular en el Departamento de Artes y Humanidades de la UAM. El evento se llevará a cabo en el C3 Centro de las Ciencias de la Complejidad, en la UNAM.

Los días 25 y 26 de enero se llevará a cabo en el Centro Cultura Digital una clase magistral con Geert Lovink, con duración de dos días, dividida en seis módulos. Además, el 26 de enero a las 17 horas. El teórico ofrecerá una conferencia magistral en la que presentará su libro Stuck on the platform. Para inscribirte a las clases y a la conferencia, visita centroculutraldigital.mx. La ponencia también será transmitida en vivo por las páginas de Facebook y Youtube del CCD. Ambas actividades serán traducidas simultáneamente del inglés al español.

Finalmente, el viernes 27 de enero, Lovink participará en el “Conversatorio sobre el pasado y presente de internet”, a las 11:00 horas, en la Casa Rafael Galván de la UAM.